Коронавирус в Томске: + 58 новых случаев заражения

20 Июль 2020 2020-07-20T11:07:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 июля, в Томской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 493 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 5940 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 85 пациентов скончались, 3258 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 777 486 человек, 12 427 скончались, 553 602 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU