Коронавирус в Томске: + 58 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 3493
Число заболевших коронавирусом томичей продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 20 июля, в Томской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 493 подтвержденных случая.
За последние сутки в стране выявлено 5940 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 85 пациентов скончались, 3258 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 777 486 человек, 12 427 скончались, 553 602 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU