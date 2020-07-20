2020-07-20T10:00:10+03:00
Происшествия

22 года колонии ждет томича, который зарезал мужчину и женщину

Еще двое пострадавших от него мужчин смогли сбежать
Алина Пермякова
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Конфликт произошел в августе 2018 года.Конфликт произошел в августе 2018 года.Фото: из открытых источников
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Завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который в ходе конфликта с компанией убил мужчину и женщину, а также ранил двух мужчин. Его ждет 22 года лишения свободы, сообщила пресс-служба Томского областного суда.

В августе 2018 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил у магазина группу незнакомых ему людей также в нетрезвом состоянии. Между ними возник конфликт. Вооружившись осколком горлышка от разбитой бутылки, он стал им угрожать. В ответ компания его избила. Затаив обиду, обвиняемый взял из дома нож и нанес удары мужчине и женщине, от которых мужчина скончался на месте происшествия, а женщина умерла позднее в больнице. Двое других потерпевших также получили ранения, но им удалось убежать от подсудимого.

Как отметили в сообщении, в судебном заседании мужчина свою вину признал, но утверждал, что преступление совершил в состоянии обороны.

Томский областной суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал противоправное поведение двух потерпевших в отношении подсудимого, а также наличие у него двух малолетних детей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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