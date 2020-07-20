Водитель Тойоты в райцентре Томской области «протаранил» два столба и жилой дом

20 Июль 2020 2020-07-20T08:46:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла сегодня утром, около 10 часов, в селе Каргасок, столице одноименного района области.

-По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Ipsum, 1990 года рождения, двигаясь по ул. Кирова со стороны пер. Южный в сторону ул. Красноармейская, выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд с дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП, -сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

После столкновения со световой опорой, автомобиль вынесло на перекресток с улицей Красноармейская, где он совершил наезд еще на одну опору ЛЭП, а затем протаранил забор и въехал в жилой дом. В результате происшествия в медицинское учреждение были доставлены два пассажира автомобиля Toyota Ipsum.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обратиться в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Каргасокскому району по телефону: 8 (38253) 2-13-60.

ИСТОЧНИК KP.RU