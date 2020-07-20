2020-07-20T08:46:30+03:00
Происшествия

Водитель Тойоты в райцентре Томской области «протаранил» два столба и жилой дом

Пассажиры иномарки доставлены с травмами в местное медицинское учреждение
Алиса Селезнева
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фото:УМВД по Томской области.фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Серьезная авария произошла сегодня утром, около 10 часов, в селе Каргасок, столице одноименного района области.

-По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Ipsum, 1990 года рождения, двигаясь по ул. Кирова со стороны пер. Южный в сторону ул. Красноармейская, выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд с дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП, -сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

После столкновения со световой опорой, автомобиль вынесло на перекресток с улицей Красноармейская, где он совершил наезд еще на одну опору ЛЭП, а затем протаранил забор и въехал в жилой дом. В результате происшествия в медицинское учреждение были доставлены два пассажира автомобиля Toyota Ipsum.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обратиться в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Каргасокскому району по телефону: 8 (38253) 2-13-60.

фото:Регион-70 (Вконтакте) Фото: из открытых источников

фото:Регион-70 (Вконтакте)Фото: из открытых источников

фото:Регион-70 (Вконтакте) Фото: из открытых источников

фото:Регион-70 (Вконтакте)Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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