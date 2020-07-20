Санавиация с начала года спасла почти 1 200 пациентов из районов Томской области

20 Июль 2020 2020-07-20T07:53:38+03:00

Оба борта укомплектованы всем необходимым оборудованием и оснащены медицинскими модулями. Фото: из открытых источников

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С начала 2020 года санитарная авиация Томской областной клинической больницы доставила 1 168 жителей районов в медучреждения региональной «столицы». В том числе по воздуху были эвакуированы 389 пациентов, нуждавшихся в экстренной специализированной медицинской помощи, а также 82 ребенка, включая 20 малышей в возрасте до года.

– Эвакуация вертолетами востребована, прежде всего, на севере региона, – пояснил главный врач Томской ОКБ Михаил Лукашов. – Время доставки пациента в специализированное медучреждение Томска из Каргаска (а это 450 километров от областного центра) на вертолете занимает около двух часов.

По контракту с подрядчиком, которым выступает АО «Русские вертолетные системы», на дежурстве находятся две винтокрылые машины – Ми-8 и «Ансат». Оба борта укомплектованы всем необходимым оборудованием и оснащены медицинскими модулями, позволяющими комфортно разместить пациентов и обеспечить мониторинг жизненно важных функций.

Вертолеты базируются в городе Колпашево и несут круглосуточное дежурство. В бригадах санавиации дежурят опытные специалисты = анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, акушеры-гинекологи и сосудистые хирурги. «Санавиация, как и все медицинские службы, продолжает работать в условиях пандемии коронавируса. Экипаж воздушного судна и бригады медиков в полном объеме экипированы средствами индивидуальной защиты», – отметил Михаил Лукашов.

ИСТОЧНИК KP.RU