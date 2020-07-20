Поселки Свечной и Спутник, входящие в состав Томска, обеспечат чистой питьевой водой до конца года

20 Июль 2020 2020-07-20T07:29:38+03:00

Работы будут выполнены за счет бюджета и в рамках инвестпрограммы «Томскводоканала»

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В поселке Свечной, входящем в состав Томска, в настоящее время завершается строительство 1,3 км сетей водоснабжения, которые позволят переключить потребителей от одиночных скважин к централизованному водоснабжению чистой питьевой водой из подземных источников, - сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.

- К сентябрю подрядчик планирует осуществить переподключение потребителей в поселке Свечном. Также до конца 2020 года планируется завершить строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник. Здесь необходимо проложить 2,2 км водопроводной линии. Это позволит переключить потребителей, которые сегодня получают воду из двух поселковых скважин. В планах на 2021 год - строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка и по ул. Залоговой, - отмечается в сообщении.

Добавляется, что строительство новых участков сетей и объектов водоснабжения ведется в рамках инвестпрограммы «Томскводоканала» на 2019-2023 год и бюджетного финансирования.

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» ( региональный проект «Чистая вода») в Томске была построена станция водоподготовки в д. Лоскутово. Из федерального областного и местного бюджета на этот проект было направлено 43,4 млн рублей. Ввод станции в 2020 году позволил существенно улучшить качество водоснабжения жителей этой удаленной территории. Также было выполнено строительство сетей водоснабжения до ул. 2-й пос. ЛПК. Стоимость работ составила 39,6 млн рублей.

Работы по строительству водопроводных сете в Свечном близятся к заврешению.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU