2020-07-20T06:24:26+03:00
Происшествия

Приметы сезона отключений: кипятильник стал причиной возгорания в томской многоэтажке

Пожарные сумели вовремя ликвидировать огонь
Алиса Селезнева
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Включенный кипятильник чуть не стал причиной большого пожара.Включенный кипятильник чуть не стал причиной большого пожара.Фото: из открытых источников
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Вчера, 19 июля, в начале шестого вечера, в оперативно-диспетчерскую службу МЧС по Томской области поступил сигнал о возгорании в жилом пятиэтажном доме по адресу Усова, 23А. Первое подразделение огнеборцев прибыло на место в течении десяти минут.

- Пожарные обнаружили, что в данном жилом доме, во 2-ом подъезде в 2-комнатной квартире в комнате 1,5х3 м оплавились пластмассовое ведро и кипятильник. Огонь был ликвидирован в течении пяти минут. Площадь возгорания составила 0,2 кв.м, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и 3 единицы техники.

Согласно графику отключений ГВС, размещенному на сайте мэрии, в пятиэтажке на Усова,23А горячая вода будет отсутствовать с 9 по 29 июля. Видимо, жильцы решили нагреть воды для душа и оставили включенный кипятильник без присмотра в пластмассовом ведре. Спасатели напоминают о необходимости соблюдении техники безопасности при использовании электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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