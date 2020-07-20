Синоптики и МЧС предупреждают: в понедельник по Томской области пройдут грозы, возможен град

20 Июль 2020 2020-07-20T05:50:02+03:00

Сегодня в Томске возможны грозы и ливни. Фото: из открытых источников

Гражданам рекомендовано пережидать непогоду вдали от шатких конструкций

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В связи с неблагоприятным погодным прогнозом, ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение на первый день рабочей недели.

По данным синоптиков, 20 июля по региону ожидаются кратковременные ливневые дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах град, местами усиление ветра до 15м/с, при грозах порывы 17-22м/с.

Температура при этом будет вполне комфортной: по области 20 июля ночью ожидается +15…+20°С, местами — +9…+14°С, днем — +22…+27 °С, по северу — +15…+20 °С. В Томске 20 июля днем воздух прогреется до +24…+26°С.

В связи с получением прогноза о неблагоприятных метеорологических явлениях, ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС.

- Возможны аварии на объектах ЖКХ, на объектах энергетического комплекса, затопление ливневыми водами пониженных участков местности, затопление подвалов домов, гибель сельскохозяйственных культур, – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям быть внимательными при переходе проезжей части, избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов. Порывы ветра лучше пережидать в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU