2020-07-19T11:56:57+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в столб в Томском районе, водитель в больнице

Происшествие случилось сегодня ранним утром
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Вот так выглядит иномарка, опрокинувшаяся на трассе под Томском. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.Вот так выглядит иномарка, опрокинувшаяся на трассе под Томском. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.
Изменить размер текста:

- Сегодня около 05.30 водитель иномарки Honda 1991 года рождения двигался по автодороге Михайловка - Александровское - Итатка со стороны пос. Рассвет в направлении села Октябрьского, - сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. - В районе 15-го километра он не справился с управлением, совершил наезд на осветительную опору, после чего опрокинулся.

В ведомстве добавили, что водителя с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24