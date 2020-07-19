Иномарка врезалась в столб в Томском районе, водитель в больнице

19 Июль 2020 2020-07-19T11:56:57+03:00

Вот так выглядит иномарка, опрокинувшаяся на трассе под Томском. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

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- Сегодня около 05.30 водитель иномарки Honda 1991 года рождения двигался по автодороге Михайловка - Александровское - Итатка со стороны пос. Рассвет в направлении села Октябрьского, - сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. - В районе 15-го километра он не справился с управлением, совершил наезд на осветительную опору, после чего опрокинулся.

В ведомстве добавили, что водителя с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU