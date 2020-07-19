Коронавирус в Томске: + 60 новых случаев заражения

В Томской области +60 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 19 июля, в Томской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 435 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6 109 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 95 пациентов скончались, 3481 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 771 546 человек, 12 342 скончались, 550 344 выздоровели.