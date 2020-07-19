Завтра в Томской области отключат телерадиовещание

19 Июль 2020 2020-07-19T09:45:48+03:00

Радио- и телевизионные вещательные каналы Томской области в понедельник "уйдут" на профилактику. Фото: Из открытых источников

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В понедельник, 20 июля, в регионе будет отсутствовать телерадиовещание. Это связано с проведением плановых профилактических работ, сообщил источник в региональном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ).

- С 8.00 до 11.00 местного времени (максимальный период) в Томске, Стрежевом, Колпашеве, Асине, Павлово Каргасокского р-на и Белом Яре Верхнекетского района может полностью отсутствовать эфирное телерадиовещание. Профилактика на цифровых телевизионных передатчиках более длительная и будет проводиться с 02.00 до 11.00 – рассказали специалисты Томского ОРТПЦ.

Добавим, что в понедельник с 02.00 до 02.10 будет плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) - сигналы общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов будут заменены тестовым роликом «Проверка системы оповещения» на всей территории Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU