2020-07-19T07:27:43+03:00
Происшествия

Легковушка въехала в коммунальную раскопку, трое томичей с травмами попали в больницу

ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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ВАЗ въехал в траншею, раскопанную коммунальщиками, водитель и две пассажирки доставлены в больницу. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.ВАЗ въехал в траншею, раскопанную коммунальщиками, водитель и две пассажирки доставлены в больницу. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.
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- Сегодня в 5 часов утра 35-летний водитель автомобиля ВАЗ съехал в раскопку теплосетей на пр. Ленина, 38, где идут ремонтные работы на тепловых сетях, - сообщили в региональном УМВД. – Автомобиль двигался со стороны проспекта Фрунзе по направлению к Кирова. В результате аварии травмы получили водитель и две пассажирки 28 и 30 лет. Всех доставили в больницу.

В УМВД по Томской области добавили, что очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам: 8 (3822) 271-552, 664-422.

ИСТОЧНИК KP.RU

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