2020-07-19T07:08:32+03:00
Недвижимость

В Томске прокуратура обязала коммунальщиков обслуживать КНС

Помогли обращения общественников и активность жителей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Сточные воды на Степановке несколько лет стекали с дороги и тротуара в речку Ушайку. Фото пресс-службы Общероссийского народного фронта в Томской области.Сточные воды на Степановке несколько лет стекали с дороги и тротуара в речку Ушайку. Фото пресс-службы Общероссийского народного фронта в Томской области.
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- После сигнала активистов Общероссийского народного фронта в Томской области (ОНФ), прокуратура обязала городских коммунальщиков решить проблему с канализационными стоками в мкрн. Прибрежном, - рассказал Владимир Погудин, руководитель пресс-службы организации. – Ранее общественники призывали местную власть устранить аварию на канализационно-насосной станции в этом микрорайоне, а также передать ее на постоянное обслуживание ресурсоснабжающей организации. Теперь «Томскводоканал» обязан обеспечивать ее надлежащее техническое состояние.

В прокуратуре уточнили, что жители многоквартирных домов по пер. Богдана Хмельницкого, 5, 5/1, 8, 11, 12, 12а жаловались на канализационные стоки, которые периодически давали течь вблизи жилых домов. Нечистоты попадали в Ушайку, русло которой находится в 20 м от жилого сектора. Причина - выход из строя КНС, которая обслуживает эти дома. После обращения общественников регионального ОНФ, прокуратура Томска провела проверку ненадлежащей работы местной канализационной станции. Выяснилось, что станция является бесхозной и не обслуживается 2 года. Местные власти не раз тщетно пытались передать ее коммунальщикам. В результате «Томскводоканал» принял КНС на обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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