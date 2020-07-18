2020-07-18T11:22:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один житель Томской области скончался от коронавируса

Число жертв пандемии в регионе достигло 26
Алина Пермякова
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Еще один житель Томской области скончался от COVID-19Еще один житель Томской области скончался от COVID-19Фото: из открытых источников
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Сегодня, 18 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19.

— Скончавшийся от коронавируса пациент имел тяжелое течение болезни, сопровождаемое двусторонней полисегментарной пневмонией, хронической болезнью почек, сахарным диабетом и инфекционно-токсическим шоком, — прокомментировал региональный оперштаб.

Скончавшийся томич стал 26-й жертвой пандемии в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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