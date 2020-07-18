Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 3375
Число заболевших в регионе продолжает увеличиваться.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 18 июля, в Томской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3375 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 6 234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 124 пациента скончались, 7 490 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 765 437 человек, 12 247 скончались, 546 863 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU