В Томске мотоциклист попал в больницу после аварии

18 Июль 2020 2020-07-18T07:57:21+03:00

Он столкнулся с автомобилем ГАЗ-24

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В пятницу, 17 июля, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-24 и мотоцикла. В результате происшествия, водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение для осмотра, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, столкновение произошло 17 июля около 21 часа 10 минут в районе пр. Ленина, 28. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU