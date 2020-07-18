2020-07-18T07:57:21+03:00
Происшествия

В Томске мотоциклист попал в больницу после аварии

Он столкнулся с автомобилем ГАЗ-24
Алина Пермякова
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.Фото: из открытых источников
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В пятницу, 17 июля, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-24 и мотоцикла. В результате происшествия, водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение для осмотра, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, столкновение произошло 17 июля около 21 часа 10 минут в районе пр. Ленина, 28. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Томской области. Фото: из открытых источников

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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