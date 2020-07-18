В Томске мотоциклист попал в больницу после аварии
В пятницу, 17 июля, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-24 и мотоцикла. В результате происшествия, водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение для осмотра, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.
По предварительным данным, столкновение произошло 17 июля около 21 часа 10 минут в районе пр. Ленина, 28. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.
Фото: пресс-служба УМВД РФ по Томской области.Фото: из открытых источников
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