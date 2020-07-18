Синоптики: на выходных в Томске ожидается тепло без осадков

В субботу ожидается 25-27 градусов тепла. Фото: из открытых источников

В субботу днем в Томске ожидается 25-27 градусов тепла и северо-восточный ветер. В воскресенье 28-30 градусов тепла, без существенных осадков, сообщил томский гидрометцентр.

Также в течение субботнего дня в Томске ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В воскресенье 28-30 градусов тепла, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы 10-15 м/с.

По Томской области в субботу ожидается 28-33 градуса тепла, местами 22-27 градусов. Днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы, порывы северо-восточного ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. В воскресенье те же градусы тепла, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы 14-19 м/с. Также возможны кратковременные дожди и грозы.