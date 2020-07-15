2020-07-15T15:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в Томской области чаще всего умирают пожилые люди

Но и здесь есть свои исключения
ИГОРЬ ТЮРИН
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Коронавирус продолжает собирать в регионе свою печальную жатвуКоронавирус продолжает собирать в регионе свою печальную жатвуФото: из открытых источников
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Как рассказал заместитель губернатора региона по социальной политике Иван Деев, средний возраст умерших от коронавируса в Томской области – 76 лет и старше.

Однако, по его словам, последним погибшим от коронавируса (от стал 25-й жертвой заболевания в регионе) был человек младше 60 лет.

У пациентов до 60 лет чаще всего наблюдается пневмония с поражением одного или сегментов легкого. А примерно 20% заболевших в более старшем возрасте, и в 70 и в 75 лет, имеют сглаженную клиническую картину с отсутствием выраженных клинических проявлений и небольшими участками поражений легких. Все зависит от индивидуальной реакции организма на те или иные вирусные инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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