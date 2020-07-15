2020-07-15T14:52:24+03:00
Общество

В Томске обнаружено загрязнение нефтепродуктами берега речки Малая Киргизка

По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело
ИГОРЬ ТЮРИН
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На берегу реки в Томске произошла порча землиНа берегу реки в Томске произошла порча землиФото: из открытых источников
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Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку с привлечением специалистов по обращению гражданина о загрязнении окрестностей реки Малая Киргизка нефтепродуктами, информирует пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра территории в районе ТЭЦ-1 в Октябрьском районе г. Томска вдоль берега реки Малая Киргизка обнаружены следы загрязнения нефтепродуктами почвы на площади более 30 кв. м. Размер нанесенного государству ущерба превысил 170 тыс. рублей.

Томский межрайонный природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли).

ИСТОЧНИК KP.RU

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