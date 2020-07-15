Жители Томского района незаконно срубили леса на 1,6 млн рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T12:58:56+03:00

Вырубка осуществлялась на территории Моряковского участкового лесничества. Фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

В течение года они вывозили деревья на пилорамы

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С 2018 по март 2019 года трое жителей Томского района незаконно рубили лес на трех лесных участках. Ущерб составил более 1,6 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Они рубили деревья преимущественно хвойных пород и вывозили их из лесных массивов для реализации на пилорамы, расположенные на территории г. Томска и Томского района.

Так, 38-летний обвиняемый создал под своим руководством организованную группу, в которую привлек двух односельчан 34 и 25 лет. Вместе они осуществляли на территории Моряковского участкового лесничества незаконную рубку деревьев. В результате преступной деятельности организованной группы причинен ущерб Департаменту лесного хозяйства Томской области на общую сумму более 1,6 миллионов рублей, отметили в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Прокуратура Томской области направила уголовное дело для рассмотрения в Томский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU