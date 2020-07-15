2020-07-15T12:12:30+03:00
Общество

Голосование на выборах в Думу Томска в сентябре продлится несколько дней

Глава горизбиркома рассказал об особенностях выборной кампании 2020 года
Антонина Ленская
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В сентябре у избирателей Томска будет 11 дней, чтобы проголосовать за городских депутатов.В сентябре у избирателей Томска будет 11 дней, чтобы проголосовать за городских депутатов.Фото: из открытых источников
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Голосование на выборах депутатов Думы города Томска осенью 2020 года будет проводиться в течение 11 дней – с 2 по 13 сентября. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции председатель городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко.

Как ранее сообщалось, в единый день голосования 13 сентября жителям областного центра предстоит избрать 37 депутатов Думы Томска: 10 – по партийным спискам, еще 27 – по одномандатным избирательным округам. Парламентские партии могут выдвинуть на выборы в гордуму до 30 человек по партийным спискам.

– Закон «О муниципальных выборах в Томской области» предусматривает досрочное голосование. Оно в городе не отменялось, в отличие от регионального уровня, – пояснил Виктор Тищенко. – В соответствии с законом досрочное голосование будет проходить со 2 сентября и до единого дня, то есть 13 сентября. Так что нам ничего не нужно менять для организации голосования в течение нескольких дней.

По словам главы горизбиркома, проголосовать досрочно томичи смогут со 2 по 8 сентября в офисах окружных избирательных комиссий, с 9 по 12 сентября – в участковых избиркомах. О мерах профилактики коронавирусной инфекции в ходе осенней кампании граждан проинформируют дополнительно (если через два месяца эта проблема останется актуальной).

На сегодняшний день о намерении участвовать в выборах Думы Томска седьмого созыва заявили четыре партии: ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России» и «Партия Роста». Горизбирком также ожидает документы от еще трех парламентских партий, «Яблока» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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