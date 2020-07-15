2020-07-15T11:40:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 186 человек

25 жителей закрытого города проходят лечение в стационарах
Алиса Селезнева
Поделиться:
В закрытом городе, также как и по региону в целом, продолжает расти число заразившихся "короной".В закрытом городе, также как и по региону в целом, продолжает расти число заразившихся "короной".Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

- По состоянию на 14.07.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 186 подтвержденных случаев COVID-19. 17 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение СибФНКЦ ФМБА России, ещё восемь находятся на лечении в больницах Томска, - сообщила сегодня пресс-служба администрации закрытого города

- Из числа ранее заболевших 89 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 180 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1514 человек, - также говорится в сообщении. Напомним, по состоянию на 9 июля в Северске насчитывалось 160 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии северскими лабораториями, подведомственными ФМБА России, выполнено 6827 исследований по выявлению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От коронавируса в Томской области чаще всего умирают пожилые люди
Металлурги Томского госуниверситета создали самый твердый образец «скользкой» керамики
В Томске обнаружено загрязнение нефтепродуктами берега речки Малая Киргизка
Новый очаг COVID-19 выявлен на Мыльджинском месторождении в Томской области
Учитель физкультуры из Томской области добрался на велосипеде до Крыма
Жители Томского района незаконно срубили леса на 1,6 млн рублей
Голосование на выборах в Думу Томска в сентябре продлится несколько дней
Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 186 человек
Три молодых томича получили стипендии правительства России
Еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения
20-летняя мотоциклистка оказалась под колесами Hyundai в Томске
Более 130 инвалидов Томской области получат компенсацию за страховку ОСАГО
На хирургическом корпусе томского онкодиспансера строители завершают последний этаж
Сделка под запретом: томич не смог продать квартиру из-за долга по алиментам
В 2020 году на томском рынке труда стало значительно меньше вакансий
Еще четыре деревянных дома в Томске отреставрируют по программе «Аренда за рубль»