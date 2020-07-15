Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 186 человек
- По состоянию на 14.07.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 186 подтвержденных случаев COVID-19. 17 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение СибФНКЦ ФМБА России, ещё восемь находятся на лечении в больницах Томска, - сообщила сегодня пресс-служба администрации закрытого города
- Из числа ранее заболевших 89 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 180 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1514 человек, - также говорится в сообщении. Напомним, по состоянию на 9 июля в Северске насчитывалось 160 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
С начала пандемии северскими лабораториями, подведомственными ФМБА России, выполнено 6827 исследований по выявлению коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU