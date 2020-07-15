Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 186 человек

15 Июль 2020 2020-07-15T11:40:49+03:00

В закрытом городе, также как и по региону в целом, продолжает расти число заразившихся "короной". Фото: из открытых источников

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- По состоянию на 14.07.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 186 подтвержденных случаев COVID-19. 17 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение СибФНКЦ ФМБА России, ещё восемь находятся на лечении в больницах Томска, - сообщила сегодня пресс-служба администрации закрытого города

- Из числа ранее заболевших 89 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 180 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1514 человек, - также говорится в сообщении. Напомним, по состоянию на 9 июля в Северске насчитывалось 160 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии северскими лабораториями, подведомственными ФМБА России, выполнено 6827 исследований по выявлению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU