2020-07-15T11:40:11+03:00
Общество

Три молодых томича получили стипендии правительства России

Они представляют сферу культуры и искусства региона
Алина Пермякова
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Проекты томичей получили достойную оценку экспертов.Проекты томичей получили достойную оценку экспертов.Фото: из открытых источников
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Артистка Томского академического симфонического оркестра Алена Юрченко, артист Томского ТЮЗа Роман Колбин и член Союза художников России Владимир Маковенко стали обладателями стипендий правительства Российской Федерации в 2020 году, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Стипендии правительства назначаются молодым деятелям культуры и искусства (до 35 лет) на один год. Рассмотрев резюме кандидатов, коллегия Министерства культуры РФ назначила стипендии 100 молодым деятелям искусства, среди которых три томича.

Каждый из томских стипендиатов — яркая и талантливая личность. Участник, лауреат и дипломант межрегиональных, всероссийских и международных выставок, выпускник ТГУ Владимир Маковенко с 2014 года преподает на кафедре «Изобразительное искусство» родного вуза. Выпускник актерского факультета ГИТИСа Роман Колбин прошел лабораторию Александра Огарева и с 2018 года служит в труппе Томского театра юного зрителя. Алена Юрченко приехала в Томск в 2016 году, сразу же после окончания Новосибирской консерватории, а сегодня голос ее виолончели звучит и в томском симфоническом оркестре, и в квартете «Фаэтон», и в ансамбле Sonore, отмечается в сообщении.

Проекты томичей получили достойную оценку экспертов, и уже сегодня каждый из них готовит для своих поклонников следующие творческие работы: Роман Колбин — роль в спектакле «Портрет» по Гоголю, Алена Юрченко — четыре концерта, а Владимир Маковенко — новые выставки и экспозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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