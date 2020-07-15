Еще один житель Томской области скончался от коронавируса

15 Июль 2020 2020-07-15T11:06:16+03:00

Еще один житель Томской области скончался от CJVID-19 Фото: из открытых источников

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Сегодня, 15 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19.

- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась инфекционно-токсическим шоком, миокардитом и сердечной недостаточностью, - прокомментировал региональный оперштаб. Согласно официальным данным, скончавшийся томич стал 25-ой жертвой пандемии в нашем регионе.

Также оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в регионе выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Из вновь заболевших у 18-ти пневмония, у 21-го признаки ОРВИ, у 22-х инфекция протекает бессимптомно. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление 32 жителей области. Таким образом, общее число томичей , победивших «корону», достигло 1772 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU