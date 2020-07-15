Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения

15 Июль 2020 2020-07-15T10:47:18+03:00

Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 15 июля, в Томской области выявлен 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 3173 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6422 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 156 пациентов скончались, 10 424 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 746 369 человек, 11 770 скончались, 523 249 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU