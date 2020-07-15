20-летняя мотоциклистка оказалась под колесами Hyundai в Томске

15 Июль 2020 2020-07-15T10:24:16+03:00

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Сегодня около полудня на проспекте Мира, 35 столкнулись автомобиль Hyundai Elantra и спортивный мотоцикл Kawasaki Ninja 250.

- В результате ДТП 20-летняя девушка, управляющая мотоциклом, для осмотра доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспеции выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пользователи соцсетей, ставшие очевидцами аварии, незамедлительно поделись своими версиями и наблюдениями.

- За рулем мотоцикла ехала хрупкая девушка, но ехала уверенно, по самой середине левой полосы. На перекретке Мюнниха/Мира мы с ней стояли на запрещающий красный. Она тронулась раньше, я ехала по средней полосе. Она не виляла, не лихачила, если честно, я даже восхитилась такой ездой.....И..... прямо на моих глазах... она подлетает на метра 2-3 над землей и ее отбрасывает в правую сторону. Откуда взялась машина, которая ее сбила, я не заметила. Видеть такое, это не просто услышать или фото посмотреть. Когда я выбежала из машины, ног своих не чувствовала, забываешь все номера, чтобы звать помощь.. Через 10 мин, я опять проезжала там и спросила у служб, которые там еще были, жива ли девушка. Сказали жива!, - написала одна из участниц паблика «Регион-70» (Вконтакте).

- Просто ей не повезло, и тем, кто сбил, тоже не повезло. Никто мимо меня не проносился на корости, все тихо, спокойно...и только уже вижу как она летит... Еще хорошо, что все впереди едущие успели остановится. Давайте ездить внимательнее, ведь нас окружают наши знакомые, близкие, - призвал еще один пользователь паблика.

фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU