2020-07-15T10:24:16+03:00
Происшествия

20-летняя мотоциклистка оказалась под колесами Hyundai в Томске

Девушка доставлена в медицинское учреждение
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото:УМВД по Томской области.фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня около полудня на проспекте Мира, 35 столкнулись автомобиль Hyundai Elantra и спортивный мотоцикл Kawasaki Ninja 250.

- В результате ДТП 20-летняя девушка, управляющая мотоциклом, для осмотра доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспеции выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пользователи соцсетей, ставшие очевидцами аварии, незамедлительно поделись своими версиями и наблюдениями.

- За рулем мотоцикла ехала хрупкая девушка, но ехала уверенно, по самой середине левой полосы. На перекретке Мюнниха/Мира мы с ней стояли на запрещающий красный. Она тронулась раньше, я ехала по средней полосе. Она не виляла, не лихачила, если честно, я даже восхитилась такой ездой.....И..... прямо на моих глазах... она подлетает на метра 2-3 над землей и ее отбрасывает в правую сторону. Откуда взялась машина, которая ее сбила, я не заметила. Видеть такое, это не просто услышать или фото посмотреть. Когда я выбежала из машины, ног своих не чувствовала, забываешь все номера, чтобы звать помощь.. Через 10 мин, я опять проезжала там и спросила у служб, которые там еще были, жива ли девушка. Сказали жива!, - написала одна из участниц паблика «Регион-70» (Вконтакте).

- Просто ей не повезло, и тем, кто сбил, тоже не повезло. Никто мимо меня не проносился на корости, все тихо, спокойно...и только уже вижу как она летит... Еще хорошо, что все впереди едущие успели остановится. Давайте ездить внимательнее, ведь нас окружают наши знакомые, близкие, - призвал еще один пользователь паблика.

фото:Регион-70 (Вконтакте) Фото: из открытых источников

фото:Регион-70 (Вконтакте)Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три молодых томича получили стипендии правительства России
Еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения
20-летняя мотоциклистка оказалась под колесами Hyundai в Томске
Более 130 инвалидов Томской области получат компенсацию за страховку ОСАГО
На хирургическом корпусе томского онкодиспансера строители завершают последний этаж
Сделка под запретом: томич не смог продать квартиру из-за долга по алиментам
В 2020 году на томском рынке труда стало значительно меньше вакансий
Еще четыре деревянных дома в Томске отреставрируют по программе «Аренда за рубль»
Газель и маршрутка с пассажирами столкнулись на подъезде к Томску
Томские силовики пресекли деятельность «Свидетелей Иеговы» в Северске
Томские пенсионеры стали призерами чемпионата по компьютерному многоборью
Из томской многоэтажки пожарные эвакуировали 18 человек, там загорелся мусоропровод
День томича в пандемию проведут в онлайн-формате
Прокуратура Томска запретила продажу поддельных дипломов через Интернет
В Томске в ближайшие годы появится 11 новых школьных зданий
Два томских вуза вместе «куют» элитные кадры для здравоохранения
Аист с младенцем появились возле областного перинатального центра в Томске
В Томской области полицейские нашли заблудившуюся в лесу супружескую пару
Для лесопожарных формирований Томской области закуплена новая техника
Прибывающим в Томск из-за рубежа теперь не грозит 14-дневный карантин
В томских Зеленых Горках появится новая поликлиника
ТПУ готовится к ремонту общежития для иностранных студентов
Власти Томска передали застройщику земельные участки под расселение «аварийки»
Коронавирус в Томске: + 71 новый случай заражения
Обидели ребенка: юную томичку при продаже кукол обманула мошенница
Томская прокуратура потребовала от мэрии обеспечить качественной водой жителей Эушты
В Томской области предприятия общепита и спорта получат поддержку в связи с пандемией
Томичи могут решить, что изменить к лучшему в Буфф-саду