Более 130 инвалидов Томской области получат компенсацию за страховку ОСАГО
Компенсация в размере 50 процентов от уплаченной страховки по договору ОСАГО будет выплачиваться более 130 инвалидам региона или законным представителям детей-инвалидов, если транспортное средство им необходимо для передвижения по медицинским показаниям. На эти цели выделено 360 тыс. рублей, сообщила пресс-служба администрации Томской области.
— За оформлением компенсации можно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. В период самоизоляции прием документов ведется только по предварительной записи, — отметила Марина Киняйкина, начальник областного департамента социальной защиты населения.
Добавим, что для оформления выплаты потребуется: паспорт, полис ОСАГО, квитанция об уплате страхового взноса, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, паспорт транспортного средства, справка об определении медицинских показаний на обеспечение транспортным средством или индивидуальная программа реабилитации.
ИСТОЧНИК KP.RU