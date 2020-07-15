2020-07-15T10:12:05+03:00
Общество

Более 130 инвалидов Томской области получат компенсацию за страховку ОСАГО

В 2020 году она будет выплачиваться в размере 50% от договора
Алина Пермякова
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За оформлением компенсации можно обратиться в центр социальной поддержки населения.За оформлением компенсации можно обратиться в центр социальной поддержки населения.Фото: из открытых источников
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Компенсация в размере 50 процентов от уплаченной страховки по договору ОСАГО будет выплачиваться более 130 инвалидам региона или законным представителям детей-инвалидов, если транспортное средство им необходимо для передвижения по медицинским показаниям. На эти цели выделено 360 тыс. рублей, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

— За оформлением компенсации можно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. В период самоизоляции прием документов ведется только по предварительной записи, — отметила Марина Киняйкина, начальник областного департамента социальной защиты населения.

Добавим, что для оформления выплаты потребуется: паспорт, полис ОСАГО, квитанция об уплате страхового взноса, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, паспорт транспортного средства, справка об определении медицинских показаний на обеспечение транспортным средством или индивидуальная программа реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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