На хирургическом корпусе томского онкодиспансера строители завершают последний этаж

15 Июль 2020 2020-07-15T09:48:03+03:00

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Возведение хирургического корпуса Томского областного онкодиспансера в рамках нацпроекта «Здравоохранение» началось в 2019 году. Сейчас подрядчик – ЗАО «СУ ТДСК» – завершает последний, девятый этаж здания; кирпичная кладка продолжается на первом-пятом этажах. За весь период строительства залито 7 тысяч кубометров бетона, уточняет пресс-служба обладминистрации.

В августе подрядчик планирует закончить «коробку» будущего корпуса и приступить к кровельным работам. Кроме того, заканчивается оформление паспорта фасада здания (на следующей неделе строители представят варианты цветового решения). В ближайшее время начнется монтаж теплотрассы для строящегося корпуса, проектное решение для установки системы отопления уже готово. В июле на объекте начнется установка окон.

– Сегодня на хирургическом корпусе работает более 40 человек, однако для выполнения всех работ в срок необходимо вернуться к двухсменному графику и увеличить количество рабочих на площадке, – поручил замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, который провел очередной штаб по возведению объекта. – В конце сентября в здании должен быть установлен тепловой контур и включено отопление, чтобы в осенне-зимний период начать отделочные работы.

Как ранее сообщалось, на строительство и оснащение нового корпуса направлено 3,6 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Учреждение будет оснащено высокотехнологичным современным оборудованием, включая рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты УЗИ и ИВЛ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Власти считают, что с его сдачей в регионе будет закрыта потребность в хирургических койках для пациентов с онкозаболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU