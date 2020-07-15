2020-07-15T09:22:42+03:00
Общество

Сделка под запретом: томич не смог продать квартиру из-за долга по алиментам

Размер его задолженности на содержание ребенка составил полмиллиона рублей
Алиса Селезнева
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Чтобы совершить сделку по продаже квартиры, томич погасил долг по алиментам.Чтобы совершить сделку по продаже квартиры, томич погасил долг по алиментам.Фото: из открытых источников
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После развод житель Томска, по решению суда, был обязан выплачивать алименты на содержание ребенка. Поначалу с его заработной платы ежемесячно взыскивалась необходимая сумма. Однако после увольнения мужчины поступление алиментов прекратилось. В итоге задолженность достигла 500 тысяч рублей.

- Поскольку гражданин являлся владельцем квартиры в Красноярском крае, пристав в числе исполнительных действий вынесла запрет в Росреестре на совершение регистрационных сделок в отношении данной недвижимости. Эта мера необходима для того, чтобы владелец не смог продать или передать имущество до полного погашения долга, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Через несколько месяцев алиментщик сам позвонил в отделение судебных приставов по Ленинскому району г. Томска и выразил намерение полностью погасить задолженность. Причиной такого решения стали проблемы в оформлении сделки купли-продажи его квартиры.

-Чтобы зарегистрировать жилье на нового владельца, необходимо снять запрет в Росреестре, а для этого алиментщику нужно оплатить долг, который с учетом предыдущей частичной оплаты составил более 450 тыс. рублей, - отмечается в сообщении службы судебных приставов.

Вскоре томич перечислил всю сумму долга, и получил право распоряжаться своей недвижимостью без ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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