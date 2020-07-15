2020-07-15T08:55:13+03:00
Общество

В 2020 году на томском рынке труда стало значительно меньше вакансий

Эксперты hh.ru зафиксировали падение предложений на 13%
Алина Пермякова
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Количество резюме в регионе наоборот выросло.Количество резюме в регионе наоборот выросло.Фото: из открытых источников
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Эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали, как изменилась ситуация с трудоустройством в Томской области в начале лета.

Они пришли к выводу, что количество открытых вакансий в регионе в июне 2020 года уменьшилось на 7% по сравнению с маем и на 13% с июнем прошлого года. В целом по России количество вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем, но сократилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Также отмечается, что количество резюме в июне выросло – на 5% по сравнению с маем и на 17% по сравнению с июнем прошлого года. По России в целом – на 5% и на 14% соответственно.

Чаще всего в июне компании искали специалистов из сфер: «Продажи» (24% от общего числа вакансий в регионе), «Производство» (13%), «ИТ, телеком» (13%). Наиболее сильно в июне по сравнению с маем вырос спрос на специалистов сфер: «Госслужба, НКО» (+81%), «Туризм, гостинцы, рестораны» (+71%) и «Безопасность» (+43%).

Конкуренция среди соискателей Томской области в июне составила 7 резюме на вакансию, что больше, чем месяц назад (6,3). Отмечается, что нормой для рынка труда считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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