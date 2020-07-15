Еще четыре деревянных дома в Томске отреставрируют по программе «Аренда за рубль»

15 Июль 2020 2020-07-15T07:53:28+03:00

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Администрация Томска передаст на 49 лет право аренды четырех деревянных зданий с условием восстановления их исторического облика. Это объекты исторической среды по адресам: ул. Гоголя 50/1 и Гоголя 18/1 и ул. Московский тракт, 7, а также вновь выявленный объект культурного значения на ул. Шишкова, 8, сообщила пресс-служба мэрии г.Томска.

На двухэтажное деревянное здание площадью 323,4 кв.м. на ул. Московский тракт, 7 претендовало сразу четыре участника торгов. В результате итоговая сумма за право аренды превысила полтора миллиона рублей в год, дом будет восстанавливать ООО «Опора Строй Сервис». Инвестор уже подтвердил свои намерения. Здания на ул. Гоголя 50/1 и 18/1 по результатам аукциона будут переданы в аренду ООО «УК ТИСК», отмечается в сообщении.

Напомним, проект «Аренда за рубль» был инициирован в 2016 году. В его рамках инвесторам предлагается за свой счет и для себя отремонтировать исторические дома, а взамен получить льготу по арендной плате. На сегодняшний день в проекте «Аренда за рубль» уже 34 дома, в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Все они находятся в разных стадиях восстановления: пять домов восстановлено полностью, еще на семи домах ведутся работы, по шести готовы и утверждены проекты, по семи ведется подготовка проектной документации.

Узнать информацию обо всех участниках программы, уже отреставрированных домах, а также о зданиях, которые выставлены на торги с условием восстановления – можно на сайте 3D-портала Томска.

Дом на Пушкина, 24 до реставрации.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU