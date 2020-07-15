Из томской многоэтажки пожарные эвакуировали 18 человек, там загорелся мусоропровод

15 Июль 2020 2020-07-15T06:48:48+03:00

Горящий мусор в подъезде жилого дома заставил 18 томичей эвакуироваться из квартир. Фото: Из открытых источников

Изменить размер текста: A A

- Вчерашним вечером в жилом доме на Иртышской, 23 (мкрн. Спичфабрика) произошло возгорание в мусоросборной камере, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области. - Сигнал на пульт дежурного поступил в 17.55, на момент прибытия первого подразделения спасателей наблюдалось задымление в подъезде №2. Пожарными по лестничным маршам было эвакуировано 18 человек.

Добавим, ликвидировать огонь удалось в 18.20. В мусоросборной камере обгорел мусор на площади 4 кв. метра. К пожаротушению привлекались 3 единицы техники и 8 человек. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU