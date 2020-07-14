Для лесопожарных формирований Томской области закуплена новая техника

14 Июль 2020 2020-07-14T12:44:10+03:00

Новая техника поможет лесным пожарным в борьбе с огненной стихией Фото: из открытых источников

На эти цели из федерального бюджета выделено 42,8 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на пожарно-химические станции и в авиаотделения Томской области поступила новая лесопожарная техника, сообщает пресс-служба администрации региона.

Парк техники региональных лесопожарных формирований пополнили 14 единиц специализированных автомобилей и автобусов. В текущем году на оснащение учреждений из федерального бюджета выделено 42,8 млн рублей. На эти средства для тушения возгораний закуплены шесть автомобилей «Садко», столько же автомобилей УАЗ «Фермер» и автобусы УРАЛ и ПАЗ. Все эти машины распределены между районами Томской области.

Также для борьбы с огнем в труднодоступных местах в этом году будут приобретены еще три автомобиля «Садко» и три моторные лодки «Тактика».

– Техническая модернизация дает возможность сократить время на доставку сил, средств пожаротушения и ликвидацию огня даже в самых отдаленных лесничествах региона, – отметил начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев.

ИСТОЧНИК KP.RU