2020-07-14T12:44:10+03:00
Общество

Для лесопожарных формирований Томской области закуплена новая техника

На эти цели из федерального бюджета выделено 42,8 млн рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Новая техника поможет лесным пожарным в борьбе с огненной стихиейНовая техника поможет лесным пожарным в борьбе с огненной стихиейФото: из открытых источников
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В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на пожарно-химические станции и в авиаотделения Томской области поступила новая лесопожарная техника, сообщает пресс-служба администрации региона.

Парк техники региональных лесопожарных формирований пополнили 14 единиц специализированных автомобилей и автобусов. В текущем году на оснащение учреждений из федерального бюджета выделено 42,8 млн рублей. На эти средства для тушения возгораний закуплены шесть автомобилей «Садко», столько же автомобилей УАЗ «Фермер» и автобусы УРАЛ и ПАЗ. Все эти машины распределены между районами Томской области.

Также для борьбы с огнем в труднодоступных местах в этом году будут приобретены еще три автомобиля «Садко» и три моторные лодки «Тактика».

– Техническая модернизация дает возможность сократить время на доставку сил, средств пожаротушения и ликвидацию огня даже в самых отдаленных лесничествах региона, – отметил начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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