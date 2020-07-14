В Томской области в пожаре сильно пострадал деревянный дом и надворные постройки

Деревянный дом в Берегаево обгорел основательно. Фото: Из открытых источников

Одноэтажный жилой дом и баня пострадали от огня в пос. Берегаево Тегульдетского района Томской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Сигнал о происшествии в пожарно-спасательную службу МЧС поступил 13 июля в 22.26, - уточнили в ведомстве. - Ликвидировать огонь удалось в 23.05. В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, стены внутри и снаружи бани, а также сгорели дровяник и летняя кухня. Площадь возгорания составила 55 кв. метров.

К пожаротушению привлекались 1 единица техники и 10 человек. Причина устанавливается.