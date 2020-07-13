В Томской области в разгар лета активность клещей пошла на спад

13 Июль 2020 2020-07-13T14:55:21+03:00

Клещи оказались не такими уж заразными Фото: из открытых источников

С начала сезона к медикам обратились 24 тысячи человек

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В течение недели количество обратившихся в томские пункты серопрофилактики снизилось почти в два раза, информирует пресс-служба администрации региона.

За минувшую неделю в кабинеты серопрофилактики Томска с жалобами на укусы клещей обратились 185 человек против 350 обратившихся на предыдущей неделе.

Как сообщила руководитель направления по оказанию медицинской помощи населению при укусе клеща Марина Мусина, завершили свою работу пункты серопрофилактики в поликлиниках №3 и №4, которые были открыты на пике сезона в связи с ростом пострадавших от укусов клещей.

– При этом в Томске продолжают работать два круглосуточных пункта – в межвузовской поликлинике на Киевской, 74 и в детской больнице №1 на Московском тракте, 4, – уточнила Марина Мусина.

В районах Томской области пункты серопрофилактики работают на базе приемных покоев районных больниц.

С начала сезона – 2020 к медикам обратились 24 тысячи человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 4 тысячи детей.

Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что на данный момент у 52 пострадавших от клещей подтверждены различные клещевые инфекции. Так у 17 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 4 детей. Также зарегистрировано 35 больных (в том числе 15 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.

Несмотря на снижение активности клещей, риск присасывания и инфицирования остается высоким, поэтому медики призывают соблюдать меры профилактики. При нахождении на природе каждые 15-20 минут внимательно осматривать одежду, тело и волосы, проводить взаимные осмотры, использовать для защиты от клещей репелленты, а также обращать внимание на наличие клещей на домашних животных, особенно после прогулки за городом.

ИСТОЧНИК KP.RU