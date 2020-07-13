Три лесных пожара ликвидировали в лесах Томской области за выходные

13 Июль 2020 2020-07-13T14:29:08+03:00

Главный и лучший пожарный в лесу - проливной ливень Фото: из открытых источников

Всего с начала года в регионе потушено 130 лесных пожаров

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За минувшие выходные лесопожарные формирования региона потушили три лесных пожара в Верхнекетском лесничестве на площади 82,7 гектара, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В настоящее время действующих пожаров на территории Томской области нет, сохраняется средний класс пожарной опасности – 1,5.

Всего с начала 2020 года в регионе ликвидировано 130 лесных пожаров (29 – Томский район, по 18 – Шегарский и Асиновский, 8 – Кожевниковский, 9 – Зырянский, 13 – Первомайский, 5 – Парабельский, 25 – Верхнекетский район, 1 – Каргасокский, по два – Кривошеинский и Тегульдетский районы) на общей площади 2 993,57 га.

Средняя площадь одного пожара – 23,03 га.

В течение первых суток с момента обнаружения ликвидировано 103 лесных пожара.

Причиной 89 возгораний стал человеческий фактор, 20 пожаров произошли из-за гроз.

ИСТОЧНИК KP.RU