У томского вуза появились партнеры в Таиланде и Индии в рамках Глобальной школы по санитарии

13 Июль 2020 2020-07-13T13:30:12+03:00

Томские вузы все чаще находят партнеров по всему миру Фото: из открытых источников

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Томский государственный архитектурно-строительный университет заключил соглашение о партнерстве с Азиатским технологическим институтом (Asian Institute of Technology, Таиланд) и Научно-техническим институтом Бирлы в Пилани, Кампус в ГОА (Birla Institute of Technology & Science, Pilani, Goa Campus, Индия), сообщает пресс-служба администрации региона.

Документы подписаны в рамках развития Глобальной высшей школы в области санитарии (Global Sanitation Graduate School, GSGS).

Сотрудничество позволит организовать стажировки обучающихся по программам GSGS в вузах-партнерах с целью глобальной интеграции специалистов в области водных ресурсов.

– В этом году ТГАСУ впервые ведет набор на магистерскую программу «Городская санитария», а с 2018 года – онлайн-курс по переработке жидких бытовых отходов. В 2021 году мы планируем запустить также программу профессиональной подготовки «Технологии водоподготовки и очистки сточных вод, – сообщила начальник международного научного отдела ТГАСУ Ника Еремина.

Глобальная высшая школа в области санитарии (GSGS), созданная международной группой из Института Делфта по образованию в области водных ресурсов (Нидерланды). ТГАСУ – первый партнер GSGS в России.

ИСТОЧНИК KP.RU