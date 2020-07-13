Хозяйства Томской области выполнили уже треть плана кормозаготовки

13 Июль 2020 2020-07-13T12:57:15+03:00

Хорошая погода помогает траве расти, а сельчанам - ее косить Фото: из открытых источников

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На 13 июля хозяйства и сельхозпредприятия региона заготовили 10,8 центнера кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 33,5% от плана, сообщает департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Лидерами являются хозяйства Зырянского района, где уже заготовлено почти 21,4 центнера кормоединиц – 60,5% от плана.

В Шегарском и Кожевниковском районах кормозаготовка выполнена на 44,1% и 35,6% соответственно.

По заготовке сена лидирует Первомайский район (6,1 тыс. тонн грубых кормов), по сенажу – Кожевниковский (24,62 тыс. тонн).

– Зачастившие в регионе дожди немного замедлили темпы сенокоса, – отметил заместитель начальника – председатель комитета по производству департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко. – При этом заготовка сенажа, наоборот, идет быстрее по сравнению с прошлым годом. Первыми заготовку сенажа завершили механизаторы агрофирмы «Межениновская», которые уже приступили к заготовке зерносенажа, а также в хозяйствах «Агрокомплекс» и «Дубровское».

Всего животноводческие хозяйства Томской области заготовили 18,06 тыс. тонн сена и 108,51 тыс. тонн сенажа.

Темпы полевых работ в регионе опережают прошлогодние: в 2019 году в это время план по кормозаготовке был выполнен на 14,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU