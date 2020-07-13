В томских школах проходит ремонт к новому учебному году

13 Июль 2020 2020-07-13T12:25:45+03:00

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В томской средней общеобразовательной школе № 23 завершились ремонтные работы капитального характера по замене окон на пластиковые стеклопакеты. Также запланирован капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации во Дворце творчества детей и молодежи, заключены контракты по замене полов в спортзале гимназии №29 и замене входной группы в ДОУ №45, сообщила пресс-служба мэрии г.Томска.

Для повышения энергоэффективности в здании школы №23 были заменены 62 оконные конструкции с подоконниками и откосами. Строительно-монтажные работы выполняла подрядная организация ООО «Окностар», сумма контракта составила 1,7 млн рублей. Первый этап по замене окон в учреждении был проведен в 2019 году, отметили в сообщении.

Добавим, что сегодня заключены контракты с ООО «Томскремстройпроект» на разработку проектно-сметной документации по выборочному капитальному ремонту лицея № 8 им. Николая Рукавишникова и комплексному капремонту школы № 19 в мкр. Спичфабрика.

Еще в ряде учреждений общего и дополнительного образования пройдет замена автоматических противопожарных сигнализаций и систем оповещения.

Напомним, ранее социальному блоку и департаменту капитального строительства было поручено обеспечить подготовку к новому учебному году всех учреждений основного и дополнительного образования, школ искусств, музыкальных и художественных школ города. Это касается как работ капитального характера, так и текущих ремонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU