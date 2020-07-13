Жители Томской области до 15 июля должны уплатить налог на доходы физических лиц

13 Июль 2020 2020-07-13T12:10:11+03:00

Налоговики еще раз объяснили, кто должен задекларировать свои доходы за 2019 год. Фото: из открытых источников

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Срок уплаты налога на доходы физических лиц истекает 15 июля, напоминает налоговая служба. На сегодняшний день жители Томской области предоставили порядка 80 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ.

Направить декларацию по форме 3-НДФЛ в 2020 году можно до 30 июля. Ранее этот срок истекал 30 апреля, однако был продлен в связи с пандемией коронавируса. Декларацию должны подать те, кто в 2019-м продали имущество (если владели им менее пяти лет), получили в дар недвижимость, транспортные средства или акции не от близких родственников.

Отчитаться в доходах также должны налогоплательщики, которые выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получили доход от зарубежных источников. Кроме того, обязаны задекларировать доходы индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и некоторые другие категории.

Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ не касается случаев, когда она сдается для получения налоговых вычетов: для этого направить заполненный документ можно в любое время в течение года, поясняют специалисты. Однако если налогоплательщик заявил в налоговой декларации за 2019 год и доходы, подлежащие декларированию, и право на налоговые вычеты, то он обязан представить такую декларацию не позднее 30 июля.

Заполнить декларацию можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (и здесь же заплатить налог). Также оплатить НДФЛ можно в электронном сервисе сайта ФНС «Уплата налогов и пошлин».

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ИСТОЧНИК KP.RU