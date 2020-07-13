Жители Томской области до 15 июля должны уплатить налог на доходы физических лиц
Срок уплаты налога на доходы физических лиц истекает 15 июля, напоминает налоговая служба. На сегодняшний день жители Томской области предоставили порядка 80 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ.
Направить декларацию по форме 3-НДФЛ в 2020 году можно до 30 июля. Ранее этот срок истекал 30 апреля, однако был продлен в связи с пандемией коронавируса. Декларацию должны подать те, кто в 2019-м продали имущество (если владели им менее пяти лет), получили в дар недвижимость, транспортные средства или акции не от близких родственников.
Отчитаться в доходах также должны налогоплательщики, которые выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получили доход от зарубежных источников. Кроме того, обязаны задекларировать доходы индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и некоторые другие категории.
Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ не касается случаев, когда она сдается для получения налоговых вычетов: для этого направить заполненный документ можно в любое время в течение года, поясняют специалисты. Однако если налогоплательщик заявил в налоговой декларации за 2019 год и доходы, подлежащие декларированию, и право на налоговые вычеты, то он обязан представить такую декларацию не позднее 30 июля.
Заполнить декларацию можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (и здесь же заплатить налог). Также оплатить НДФЛ можно в электронном сервисе сайта ФНС «Уплата налогов и пошлин».
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ИСТОЧНИК KP.RU