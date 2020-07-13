2020-07-13T12:15:36+03:00
Здоровье

Завершилось объединение двух томских поликлиник — № 3 и 10

Теперь они смогут расширить спектр амбулаторных медуслуг для пациентов
Алина Пермякова
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Получать необходимые документы томичи смогут по-прежнему по месту прикрепления.Получать необходимые документы томичи смогут по-прежнему по месту прикрепления.Фото: из открытых источников
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В Томске завершилась реорганизация медучреждений путем присоединения поликлиники №3 к поликлинике №10, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Томской области.

С июля в состав 10-й поликлиники Томска вошли три отделения, расположенные по адресам — пр. Мира,17, ул. Розы Люксембург, 39 и ул. Профсоюзная, 16. Последние два до реорганизации были отделениями поликлиники №3. Во всех трех поликлинических отделениях организована работа участковой службы, узких специалистов и действуют процедурные кабинеты.

— Те, кто раньше был прикреплен к третьей или десятой поликлинике, продолжат получать амбулаторную помощь по тому же адресу, что и раньше. При этом появится возможность пройти обследование или консультацию в другом отделении, где для этого есть необходимое оборудование, — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Добавим, что получать рецепты, направления, справки, оформлять листы нетрудоспособности и другие документы томичи смогут по-прежнему по месту прикрепления — у заведующих поликлиническим или терапевтическим отделением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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