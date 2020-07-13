Четыре партии заявили о своем участии в выборах в Томскую городскую Думу

13 Июль 2020 2020-07-13T11:20:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в Томской области планируются выборы 342 депутатов разных уровней, в том числе в городскую Думу.

Жителям областного центра предстоит избрать 37 депутатов: 10 – по партийным спискам (общегородская часть и территориальные группы), еще 27 – по одномандатным избирательным округам. Парламентские партии могут выдвинуть на выборы в гордуму Томска до 30 человек по партийным спискам.

Как сообщил в понедельник председатель Томской городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко, о намерении принять участие в выборах депутатов гордумы по единому избирательному округу пока уведомили четыре партии – ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России» и «Партия Роста». По его словам, горизбирком уже заверил список из 29 кандидатов Либерально-демократической партии России, который возглавляют Владимир Жириновский, Алексей Диденко и Юрий Ворошилин.

Напомним, что официальное решение о проведении выборов депутатов гордумы седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября было принято на 54-м общем собрании городского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU