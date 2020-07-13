Еще один житель Томской области скончался от коронавируса
13 июля стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. Рф.
- Томская область.. умерли…24, - сообщается в ежедневной сводке по ситуации с коронавиурсом в стране.
Напомним, вчера,12 июля, в нашем регионе насчитывалось 23 летальных исхода.
- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Умерший входил в группу риска по возрасту и тяжелым сопутствующим заболеваниям – диабет и нарушение мозгового кровообращения, - прокомментировал региональный оперштаб. Его представители также сообщили о том, что за минувшие сутки в Томской области выздоровели 34 человека.
Таким образом, в Томской области за весь период установлен 3041 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1707, умерших 24.
ИСТОЧНИК KP.RU