Еще один житель Томской области скончался от коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T11:10:12+03:00

Новый коронавирус унес жизнь еще одного жителя региона. Фото: из открытых источников

Число жертв пандемии выросло в регионе до 24 человек

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13 июля стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. Рф.

- Томская область.. умерли…24, - сообщается в ежедневной сводке по ситуации с коронавиурсом в стране.

Напомним, вчера,12 июля, в нашем регионе насчитывалось 23 летальных исхода.

- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Умерший входил в группу риска по возрасту и тяжелым сопутствующим заболеваниям – диабет и нарушение мозгового кровообращения, - прокомментировал региональный оперштаб. Его представители также сообщили о том, что за минувшие сутки в Томской области выздоровели 34 человека.

Таким образом, в Томской области за весь период установлен 3041 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1707, умерших 24.

ИСТОЧНИК KP.RU