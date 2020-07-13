Коронавирус в Томске: +67 новых случаев заражения

13 Июль 2020 2020-07-13T10:50:16+03:00

Общее число заболевших в регионе продолжает расти. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 13 июля, в Томской области выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 041 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 6 537 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 104 пациента скончались, 2 960 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 733 699 человека, 11 439 скончались, 504 021 выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU