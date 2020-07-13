В томском райцентре водитель ВАЗа сбил насмерть велосипедистку и скрылся

13 Июль 2020 2020-07-13T10:04:47+03:00

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: УМВД России по Томской области Фото: из открытых источников

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11 июля в селе Кожевниково автомобиль ВАЗ-21110 сбил 26-летнюю женщину на велосипеде. Велосипедистка погибла, водитель скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Томской области.

ДТП произошло поздно вечером, около 23 часов 45 минут 11 июля, на улице Калинина, 97 в селе Кожевниково, отмечается в сообщении.

Добавим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий был найден автомобиль и задержан предполагаемый водитель. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU