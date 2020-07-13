Более 120 млн рублей выделено в Томской области на ремонт объектов ЖКХ

13 Июль 2020 2020-07-13T09:20:55+03:00

До конца 2020 года в районах обновят котельные, теплотрассы и водопроводы

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До конца года в Томской области отремонтируют 66 коммунальных объектов. На эти цели из регионального бюджета направлено 122 млн рублей, сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Яков Грель.

По его словам, первоначально на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году было предусмотрено 50 млн рублей, однако решением областных властей сумма увеличена на 72 миллиона. Это позволит привести в нормативное состояние котельные, теплотрассы и водопроводные сети в 19 муниципалитетах.

На девяти объектах работы уже начались. Так, в селе Белый Яр коммунальщики капитально отремонтируют котельную: заменят топки, экранные трубы и топочное полотно, выполнят обмуровку котлов. В селе Александровском предстоит капремонт станции обезжелезивания воды.

– В райцентре Зырянское запланирован ремонт 920 метров водопроводных сетей. Это даст возможность в полной мере задействовать поселковую станцию обезжелезивания. Она подает воду в сеть под высоким давлением, которое старые сети не выдерживают. Ремонт водопровода обеспечит потребителей чистой водой, – рассказал Яков Грель.

Также водопроводные сети будут отремонтированы в селе Воронино (Кожевниковский район), селе Володино (Кривошеинский район) и других населенных пунктах. В селе Могочино (Молчановский район) коммунальщики отремонтируют котельную местной школы, в Нарыме (Парабельский район) – дизельный генератор электростанции, в городе Кедровом – котельную.

ИСТОЧНИК KP.RU