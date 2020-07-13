2020-07-13T08:36:35+03:00
Общество

Почти 70% нынешних выпускников томских ССУЗов уже нашли работу на предприятиях региона

По уровню трудоустройства молодых рабочих рук Томская область занимает 3-е место в стране
Алиса Селезнева
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Большинство выпускников-2020 томских колледжей и техникумов уже нашли работу.Большинство выпускников-2020 томских колледжей и техникумов уже нашли работу.Фото: из открытых источников
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- Из 5300 студентов, окончивших в 2020 году колледжи и техникумы Томской области, более 3,6 тысячи выпускников (или 68%) будут трудоустроены на томские предприятия, в организации и учреждения, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.

Отмечается, что еще 700 ребят отправятся проходить армейскую службу, почти 490 продолжат обучение в вузах. В настоящее время продолжаются работа по трудоустройству остальных 450 выпускников учреждений системы профессионального образования.

- 68 процентов — это высокий показатель трудоустройства для региональной системы профобразования. По этому результату Томская область занимает третье место в России, где средний показатель 62,2 процента, и первое — в Сибирском федеральном округе, — сообщил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Он также уточнил, что наибольшее число специалистов в 2020 году подготовлено ССУЗами для промышленности и сферы услуг (более 1100 человек), транспорта и здравоохранения (более 500), томских IT-компаний (около 300), а также образования, строительства и сельского хозяйства ( 270 специалистов).

Молодые специалисты наиболее востребованы в сфере водного транспорта, начальном и дошкольном образовании, здравоохранении, нефтегазовом и нефтехимическом комплексах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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