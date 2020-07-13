2020-07-13T06:44:31+03:00
Общество

Томские приставы открыли горячую линию для тех, кто признан должником по ошибке

Она поможет тезкам неплательщиков защитить от взысканий свое имущество и счета
Алиса Селезнева
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Судебные приставы расскажут, что делать "двойникам" должников.Судебные приставы расскажут, что делать "двойникам" должников.Фото: из открытых источников
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Для обращений граждан, чьи имена и другие данные совпадают с данными должников, в УФССП России по Томской области открыта специальная телефонная линия, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов.

- В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии (3822) 615-020 в УФССП России по Томской области, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН), - говорится в сообщении.

- Действия, направленные на однозначную идентификацию граждан, устранение причин нарушения их прав и законных интересов начнутся уже после телефонного звонка. А после получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения. В случае списания денежных средств с банковских счетов, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств, - заверяет Олег Вершинин, заместитель руководителя УФССП России по Томской области.

Звонки от граждан по телефону горячей линии принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 16:45 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Добавим, исключить такие ситуации с двойниками в дальнейшем позволят изменения в законодательные акты, которые расширят перечень вносимых сведений о должнике. Данные нормы начнут действовать с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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