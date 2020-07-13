2020-07-13T06:03:00+03:00
Происшествия

Томичей просят помочь в поисках пропавшего 43-летнего мужчины

Его местонахождение неизвестно с прошлой субботы
Алиса Селезнева
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фото: "Лиза Алерт-Томск".фото: "Лиза Алерт-Томск".Фото: из открытых источников
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Поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» вчера, 12 июля, объявил о начале поисков 43-летнего Юрия Исаченко. Мужчина нуждается в медицинской помощи, его местонахождение неизвестно с прошлой субботы, 11 июля.

- Томск, внимание! Помогите найти человека! 11 июля пропал Исаченко Юрий Владимирович, 43 года,п. Тимирязевское, Нуждается в медицинской помощи, - говорится в сообщении на официальной странице «Лиза Алерт- Томск» в соцсети «Вконтакте».

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью и залысинами, тёмно-карие глаза.

Был одет в черное трико с белыми лампасами, сине-серую футболку, черные резиновые сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем томиче, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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