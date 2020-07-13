2020-07-13T04:42:25+03:00
Общество

Онлайн-курсы для переводчиков томские ученые внедрят в ТГУ и других вузах страны

Масштабный проект создается на средства федерального гранта
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В Томском госуниверситете этой осенью на онлайн-курсах обучатся более 500 магистрантов и будущих переводчиков.В Томском госуниверситете этой осенью на онлайн-курсах обучатся более 500 магистрантов и будущих переводчиков.Фото: Из открытых источников
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Грант от Министерства науки и высшего образования РФ в размере 3 млн рублей выиграл недавно Научно-исследовательский Томский государственный университет, сообщила пресс-служба вуза.

- Итоги конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета по проекту "Современная цифровая образовательная среда РФ" Миннауки подвело 23 июня. В конкурсе по лоту "Создание онлайн-курсов по тематике гуманитарных наук", кроме ТГУ, участвовали еще 17 российских вузов, - пояснили в Томском госуниверситете. – В рамках конкурсного проекта "Коммуникация и лидерство на глобальном рынке" будет разработано 3 онлайн-курса: "Лидерство и командообразование", "Практика устного и письменного перевода" и "Теоретические основы изучения языков". Предполагается, что разработчики курсов будут способствовать их внедрению в учебный процесс как в ТГУ, так и в других российских вузах.

В университете добавили: первый онлайн-курс относится к дисциплине, которая войдет в ядро магистратуры, а два других – к переводоведению. Планируется, что обучение по этим курсам начнется уже в этом году. Осенью отучатся около 550 студентов ТГУ и не менее 250 студентов вузов-партнеров, а в весеннем семестре – не менее 500 студентов вузов-партнеров. Предполагается, что курсы будут востребованы в вузах РФ как для перезачета дисциплин, так и в формате смешанного дистанционного и очного обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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