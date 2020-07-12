На Томи сотрудники ГИМС МЧС России спасли двух тонущих парней

12 Июль 2020 2020-07-12T16:24:14+03:00

Хорошая погода и люди в реке Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

11 июля в 17:20 при патрулировании акватории реки Томь в районе ул. Нижне-Луговой группой патрульной службы № 2 Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области в составе старшего госинспектора Рахматуллы Рахимова, госинспекторов Оксаны Верколаб и Михаила Петренко были замечены двое мужчин на середине реки Томь. Молодые люди просили о помощи и пытались всеми силами ухватиться за бакен.

Инспекторы подплыли к ним, посадили на лодку и доставили на берег.

Медицинская помощь спасенным 1991 и 1997 годов рождения не потребовалась.

Момент доставки спасенных людей на берег попал на камеру телефона одного из очевидцев.

Главное управление МЧС России по Томской области в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасности у воды: не оставлять без присмотра детей; не подпускать людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к воде; не купаться в водоемах, где не просматривается дно, при сильном течении и в запрещенных местах (об этом указывают информационные знаки на берегу); не заплывать далеко от берега и подплывать близко к идущим судам.

ИСТОЧНИК KP.RU